Renny Vega: Ojalá Soteldo fuese a Colo Colo, es un club que siempre quiere salir campeón

El arquero venezolano Renny Vega se refirió al futuro de su compatriota, el atacante Yefeson Soteldo, asegurando que por su buen nivel en Huachipato es probable que emigre a un equipo grande del fútbol chileno, deseando que sea Colo Colo.

El portero que militó en el cuadro albo entre 2011 y 2013, aseguró en entrevista con La Tercera que Soteldo "es uno de los mejores jugadores de Venezuela. Sé que es ídolo en Huachipato, y que le está yendo muy bien. Capaz que le toque saltar a un equipo grande de Chile. Me imagino que en su mente está eso, en poder dar el salto que lo ponga como figura".

"Tiene todo para jugar ahí. Soteldo no se puede conformar con lo que ha logrado, tiene todo para triunfar. Ojalá fuese a Colo Colo. Es un club que te sigue, que siempre quiere salir campeón. Espero que tenga la oportunidad de jugar ahí", manifestó.

Vega también contó que ve "todos los partidos de Colo Colo. Tengo un hermano en Chile, que es Rafael Caroca. Hablamos bien seguido. Le escribí cuando se fue a la U para molestarlo, pero siempre en tono de broma. Esto es fútbol. Hoy representa a la U y está bien que lo haga".

Finalmente, se refirió a la posibilidad de Venezuela de poder clasificar a un Mundial. "En Venezuela sólo se enfocan en las categorías menores y no miran los problemas económicos de los equipos de primera", expresó.

"Es terrible. En mi país sólo existen cuatro equipos que pueden sostenerse económicamente. No hay que conformarse con ser protagonistas en el Mundial Sub 20 si no eres capaz de arreglar los problemas de la liga profesional de tu país", sentenció.