Humberto Suazo: La mejor despedida que me podrían haber dado fue en Monterrey

Humberto Suazo, hoy retirado del fútbol tras su traumática salida de Colo Colo se refirió a lo cómodo que le resulta haber dejado la competencia profesional, además de asegurar que no espera ningún homenaje a su trayectoria en Chile, pues se queda con la calurosa despedida que le dieron en México.

"La mejor despedida que me podrían haber dado, fue en Monterrey. Esa manifestación de agradecimiento no se va a igualar con nada del mundo. Yo sabía que los mexicanos me querían un montón, pero lo que vi ese día me impresionó", reconoció a La Tercera.

"Fue algo que jamás en mi vida pensé vivir, y lo viví en otro país. La asistencia fue multitudinaria, mis compañeros me celebraron y di la vuelta olímpica. Se dio todo perfecto. Ahora soy un hincha más de Monterrey", complementó.

En cuanto a su retiro del fútbol, aseguró: "No lo extraño en absoluto. ¿Sabes qué? Quizás fue mejor lo que pasó -el despido de Colo Colo-, ya que ahora tengo un estilo de vida distinto que me encanta. Tengo la libertad de ir a la parte que quiera con mi familia, programar vacaciones y hacer panoramas que antes no podía realizar cuando jugaba en el alta competencia. Hoy disfruto lo que el fútbol me pudo dar en su momento... En el profesionalismo di lo que más pude dar".

Pese a su amarga salida del cuadro de Macul, le deseó un buen presente al equipo en el que supo brillar entre 2006 y 2007. "Ojalá que el Colo salga campeón, está peleado el torneo. Trato de seguirlo lo más que puedo, pero muchas veces me pierdo los partidos por estar en la cancha de Lo Gallardo -su equipo de barrio-. Ando un poco desconectado de eso", indicó.

"Prefiero dedicarme al barrio. Es ahí donde realmente me necesitan. Me gusta apoyar no sólo a mi club, si no que al equipo que lo requiera. Muchos clubes viven una situación muy precaria y no tienen cómo solventar balones ni indumentaria", agregó sobre la opción de trabajar en el fútbol profesional.

La selección chilena

Por su parte, Suazo también se refirió al presente de la selección chilena asegurando que "clasificará a Rusia. Estoy confiado, ya que hay muy buenos jugadores en la selección. Arturo (Vidal), Alexis (Sánchez), el Gary (Medel), Claudio (Bravo)... Están a gran nivel y cada cual cumple su función de forma espectacular. Miro a la selección con mucha alegría y buenos recuerdos".

Finalmente, contó que sigue en contacto con varios ex compañeros de la Roja y confesó las bromas que le hace a dos de los más emblemáticos jugadores nacionales. "Siempre molesto a Alexis, y a Arturo, les digo que los hice famosos y que los llevé a su primer mundial con mis goles", sentenció.