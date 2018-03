Balotelli se indignó con Dani Alves: "No hacía falta soltar basura"

El italiano Mario Balotelli se indignó con los dichos del brasileño Daniel Alves sobre la muerte del capitán de Fiorentina Davide Astori y replicó en duros términos a través de un video compartido en Instagram que recogieron medios de la península.

"No está equivocado en lo que dijo, pero en ese momento se podría haber guardado esas palabras para sí mismo", señaló el futbolista de Niza que compartió con Astori en la "Azzurra".

"Debía haber dado solo las condolencias a su familia, no hacía falta soltar basura. No se pueden hacer tales comentarios cuando alguien muere. Era un comentario que no tenía nada que ver con el tema", agregó Balotelli.

Alves dijo que la muerte de Astori "no nos perturbó mucho porque no lo conocíamos tanto" y fue tildado de insensible en diveras publicaciones europeas.

Davide Astori murió por causas naturales el pasado domingo y fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Udine.