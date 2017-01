Cristian Rodríguez se convertirá en jugador de Peñarol

El mediocampista uruguayo Cristian Rodríguez, que este miércoles rescindió su contrato con Independiente, dijo que cumplirá su "sueño" de volver a jugar en Peñarol de su país natal.

"Me voy de Independiente con una sensación amarga. Vine a ser campeón y no pude. No sé cómo me va a recordar el hincha. Ahora cumplo mi sueño de volver al Manya", dijo Rodríguez en diálogo con TyC Sports.

El internacional con Uruguay afirmó que "está claro que las lesiones fueron un condicionante para que no pudiera tener éxito en Indepediente", donde jugó 34 partidos y convirtió tres goles en dos años y medio.

"Me lesioné mucho, no pude mostrar mi verdadero nivel. Fue el año que más me lesioné en mi carrera. Son cosas que pasan, no puedo tirarme en una pileta y ahogarme por eso. Sé que cuando jugué no defraudé", añadió.

El jugador de 31 años debutó en Peñarol en 2003 y jugó allí hasta 2005.

Desde ese año, Rodríguez pasó por el PSG francés, los portugueses Benfica y Oporto, Atlético de Madrid, el Parma italiano, el Gremio brasileño y el Independiente argentino.