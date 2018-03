Dirigente de club uruguayo pateó una gallina que los hinchas lanzaron a la cancha

El gerente de Club Atlético Fénix de Uruguay Gastón Alegari está en el centro de las críticas debido a la repudiable acción que cometió durante el partido ante Racing, en que su escuadra cayó 1-0 por el torneo charrúa.

Mientras se disputaba el encuentro, un grupo de hinchas del equipo de los "cuervos" lanzó a la cancha gallinas pintadas de verde y blanco, los colores de su rival.

El directivo de la institución consideró que una buena manera de sacarlas del campo fue dándole patadas al ave, en una decisión que fue recogida por una ONG de Uruguay que anunció acciones legales contra Alegari.

Animales Sin Hogar dijo a través de Facebook que hará las denuncias correspondientes por "maltrato animal", pese a que el directivo uruguayo ofreció disculpas públicas.

Además la institución futbolística emitió un comunicado en el cual apuntó a que se trató de "un hecho personal y aislado que no implica responsabilidad del club" y reconocen que "no es la forma en que procede en su actividad personal y laboral".

"Lamento los hechos ocurridos. Esa no es mi forma de actuar. La situación del momento me llevó a reaccionar de forma desmedida e inadecuada. Pido disculpas públicas por mi accionar", dijo Alegari a través de Twitter.

Uruguayan Fenix club director Gaston Alegari has become a target of criticism from animal rights groups and fans after he violently kicked a chicken off the pitch during a league match on Sunday. https://t.co/Am9wN2AlwE pic.twitter.com/Y9SbVHicg9