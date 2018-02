Equipo de Drogba llegó a Ecuador para amistoso con Liga Deportiva Universitaria de Quito

Phoenix Rising, equipo de Estados Unidos, y su estrella, el marfileño Didier Drogba llegaron este lunes a Ecuador para jugar el miércoles un partido amistoso contra Liga Deportiva Universitaria de Quito en la conmemoración de su centenario de fundación.

Drogba, quien jugó en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, también impartirá una charla a jugadores de las divisiones menores del equipo estudiantil, único elenco ecuatoriano que ha ganado la Copa Libertadores (2008), la Copa Sudamericana (2009), y la Recopa Sudamericana (2009 y 2010).

El conjunto quiteño, del entrenador uruguayo Pablo Repetto, tiene en sus filas al delantero argentino Hernán Barcos, máximo goleador del año pasado en Ecuador, con 21, así como a compatriota Adrián Gabbarini y el uruguayo Gastón Rodríguez.

