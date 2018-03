Federación Holandesa confirmó retiro de Wesley Sneijder de la selección

Durante esta jornada la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) anunció que el mediocampista Wesley Sneijder se retiró de la selección de su país.

La decisión del jugador fue anunciada a través de un comunicado de prensa por la KNVB, pues Ronald Koeman, técnico de la 'naranja mecánica, señalase que ya no contará más con el jugador por irse a jugar al fútbol catarí, específicamente, a Al Grarafa Sports Club.

"Hemos hablado muy abiertamente sobre esto y ha sido una conversación muy agradable. Yo respeto su decisión", declaró Koeman, quien fue jugador de clubes como Ajax de Amsterdam, FC Barcelona, Feyenoord.

De esta manera, se termina un largo proceso de Sneijder en la selección holandesa, el que partió en 2003, en un amisto contra Portugal, y que terminó esta jornada con 133 encuentros disputados.

Con Holanda el mediocampista disputó los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, donde perdieron la final ante España, y Brasil 2014, en el que terminaron en tercera posición, además de las Eurocopas de 2004 y 2008.

I feel proud and honoured to have been able to play for my country for 15 years, 9750 minutes, 133 games, 85wins, 31 goals.

Football is my all time passion. Good luck to the next generation. Give 100% always!



Untill we meet again ⚽️🔥🧡🦁 #OnsOranje 🎥NOS pic.twitter.com/CEWoGzs1dl