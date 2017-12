Luis Suárez dijo que volvería a Nacional si el técnico es Sebastián Abreu

El delantero uruguayo Luis Suárez dijo que la principal condición para que se concrete su regreso al club en el que debutó profesionalmente, Nacional de Montevideo, es que el entrenador sea el actual delantero de Audax Italiano Sebastián Abreu.

"En la selección ya se organizaba el cuadro para la Libertadores. Tiene que ser algo especial, con el 'Loco' como técnico y que me llegue", dijo el ariete de FC Barcelona en una entrevista con Montecarlo, replicada por Ovación.

"Soy agradecido a Nacional, pero me gustaría dejar una buena imagen como uruguayo y jugador de la selección. Me dan consejos, que no vuelva porque te hacen responsable de muchas cosas. Sufres mas de la cuenta y piensan que te tienes que hacer responsable porque jugaste en Europa", agregó Suárez.

También se refirió a sus primeros años en el Viejo Continente: "Me hice profesional en Holanda -Groningen- a partir de no concentrar y de empezar a saber qué tenía que comer y cocinarme. Cuando apareció el Liverpool no lo dude. Estaba Gerrard, era el equipo que uno jugaba en el PlayStation.