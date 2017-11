Xavi: Seguramente será mi último año como futbolista

El astro español Xavi reveló que tiene la idea de poner punto final a su carrera como futbolista profesional para dedicarse a ser entrenador.

"He tenido la suerte de no tener lesiones y creo que mi carrera ha ido progresivamente hacia abajo, ha hecho un descenso. Qatar me ha permitido eso", declaró a Mundo Leo.

"Ya veo que también me canso más, que me cuesta recuperar, seguramente será mi último año como futbolista. Tengo la idea de sacarme el año que viene el carnet y ser entrenador", agregó el ex FC Barcelona.

El actual jugador de Al-Sadd SC de la liga qatarí, también habló sobre su relación con el argentino Lionel Messi, con quien coincidió en el cuadro culé.

"He tenido muy buena relación Messi, tanto dentro como fuera del campo. Es una persona muy simple muy humana , no es tan dificil como la gente piensa. Al ser Leo Messi la gente se pone como una coraza y lo quiere tratar de otra manera", manifestó.

"Es capaz de driblar, organizar el juego, pasar, dar el último pase, romper líneas, tirar faltas y penales, tirar desde fuera del área, es un futbolista total. Tanto Barcelona como la selección argentina no se pueden permitir el lujo de que Messi no toque el balón, tiene que entrar en juego", afirmó