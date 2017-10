Johnny Herrera por reclamos de Colo Colo contra los árbitros: "Son manotazos de ahogado"

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera aseguró que los reclamos de Colo Colo contra los árbitros durante el Torneo de Transición son "manotazos de ahogado", pues a su juicio el desempeño de los colegiados ha sido correcto durante el último semestre.

"Nosotros tuvimos una mala experiencia durante el torneo anterior, con expulsados casi en todos los partidos y muchas veces injustamente. Pero agachamos el moño, le dimos para adelante y nos quedamos con el título", comenzó diciendo el capitán de los azules en entrevista con Fox Sport Chile.

"Escuché unas declaraciones de un dirigente (Raúl Ormeño) de Colo Colo, que dijo que los miembros del comité de Disciplina son hinchas de la U... Son manotazos de ahogado", añadió.

Para respaldar su tesis, Herrera agregó que "este semestre los árbitros lo han hecho bien. Tengo entendido, sin haber visto el partido, que las jugadas del partido contra Temuco estuvieron bien sancionadas".

El meta de la U, también se refirió a su futuro en el cuadro laico, advirtiendo que "soy un convencido de que las cosas caen por su propio peso. El hecho de que te esté yendo bien no es un problema para seguir donde quiero estar y gracias a Dios siempre he jugado donde he querido, ese no es tema".

Su visión sobre la selección chilena

Johnny Herrera también habló del fracaso de la selección chilena en su camino al Mundial de Rusia 2018, resaltando el nivel de algunos de los jugadores nacional, algo que ve difícil se pueda repetir.

"Me costó involucrarme en la selección, me costó comprometerme y una vez que lo hice me sacaba el sombrero por los jugadores que están ahí. Los mejores jugadores de la historia de nuestro país, sin dudas. Lo que suman (Alexis) Sánchez, (Arturo) Vidal, (Charles) Aránguiz, (Gary) Medel... Ojalá podamos tener otros jugadores como ellos, pero será muy difícil", expuso.

"Como chileno estoy muy agradecido de todo lo que le dieron al país. Más allá de las críticas, yo lo que vi fue netamente profesionalismo y que los jugadores cada vez que entraron a la cancha dejaron la piel, así de simple", agregó.

En esa misma línea, respaldó a Arturo Vidal. "Siempre cuando el hombre gana es dios. Yo estaba en el camarín y él siempre estuvo dispuesto a asumir las críticas, a asumir su responsabilidad cuando Chile ganó la Copa América. Cuando tuvo el accidente el tipo estaba demasiado arrepentido. Erró porque es humano, lo hizo y punto. Muchos lo lapidaron por eso, pero a las dos semanas cuando estaba jugando la final lo idolatraban, es parte de nuestra idiosincrasia y te da lata escuchar tanta tontera"

En cuanto a su futuro en la Roja, expresó: "Tengo familia, estoy más grande, obviamente hay situaciones que se pueden manejar de una forma u otra. Se tendrá que ver en su minuto. Habrá que conversar y verlo con el tiempo".

"Creo que si clasificábamos al Mundial no iba, aguantar nuevamente más de un mes encerrado, súper lejos creo que era muy difícil que fuera si el entrenador me llamaba, ya estaba medio conversado. Cuando tienes familia y poco tiempo para compartir con los tuyos es difícil dejar tu casa, subirse a un avión y viajar a su país. Creo que no hubiese estado dispuesto a estar otros 40 días sin mi guagua", añadió.

Con respecto a los rumores que surgieron tras la publicación de Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo, indicó: "Somos grandes, somos hombres y sabemos lo que hacemos. No me puedo meter en lo que dice la esposa de un compañero. Somos todos grandes y sinceramente creo que no es nada que una conversación a puertas cerradas no pueda solucionar".