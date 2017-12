Johnny Herrera y los dichos contra Pizzi: Hablar pestes de él me parece de poca crianza y poca monta

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, atacó a quienes lanzaron dichos en contra de Juan Antonio Pizzi tras la partida del hispano-argentino de la selección chilena, acusando que las críticas realizadas en pública bordean "lo mala clase".

El guardameta, que disputó la Copa Confederaciones con Pizzi al mando, manifestó a La Tercera que "me dolió que después salieran jugadores hablando del mismo proceso. Eso me pareció insólito, siendo que todos los que estuvimos ahí tuvimos la oportunidad de hablar frente a todos nuestros compañeros, frente al cuerpo técnico y no se hizo".

Luego, sus dardos fueron contra Jorge Valdivia: "Yo creo que bordeas lo mala clase cuando criticas de esa forma. Hubo un par más que sólo lo deslizaron, pero hacerlo tan acentuado como lo hizo Valdivia, sinceramente es porque estás actuando de mala forma, no sé si mala leche, pero sí con pocos valores".

Incluso, Herrera manifestó que "Pizzi siempre fue un caballero con todos nosotros y una persona muy derecha. Entonces de ahí a salir hablando pestes de una persona que fue tremendamente correcta me parece de poca crianza y poca monta".

La Copa Libertadores y su futuro

En tanto, Herrera trazó como objetivo llegar, como mínimo, a las semifinales de la Copa Libertadores 2018, replicando lo hecho en 2012, y aseguró que tienen el plantel para lograrlo.

"Vamos a tratar mínimo de igualar la semifinal del 2012, por qué no. Tenemos un plantel tremendo, ojalá no se desarme, porque hasta que me muera voy a decir que nosotros no ganamos la Copa de 2012 porque se fueron los tres jugadores más importantes que tuvimos el 2011 -Gustavo Canales, Eduardo Vargas y Marcos González-", explicó el portero.

Herrera pidió, para lograr la meta puesta, que "no se desarme el plantel y podamos traer un par de jugadores desequilibrantes que nos ayuden. Eso junto a un buen trabajo de equipo en lo futbolístico, creo que nos permitiría pelear la Copa Libertadores".

El ídolo estudiantil hizo un balance del 2017 y apuntó que "fue relativamente bueno para nuestra institución en cuanto a lo deportivo. Así y todo, creo que quedamos con una pequeña deuda terminando este campeonato, porque pudimos haber hecho mucho más. Hay algo de amargura después de haber hecho nueve meses muy buenos y dos meses teniendo un pequeño bajón: haber perdido dos campeonatos, la Copa Chile y el Transición".

"Pero uno debe ser objetivo y cuando eres campeón después de un año desastroso como fue 2016, donde estuvimos casi peleando el descenso, y al estar hoy en una buena situación como club, con el próximo año con Copa Libertadores, también queda algo agradable. Aún así creo que pudo ser mucho mejor", añadió.

Finalmente, dijo que aún no piensa en el retiro y que tiene conversaciones para renovar por un año más con el equipo azul: "Sé que cuando rindes en la cancha, los contratos llegan solos y creo que fue un buen año para mí. Yo no pienso retirarme llorando en la U. El día que me retire no le voy a contar a nadie, voy a llamar de mi casa diciendo que no juego más y me retiro del fútbol y punto. Pero así y todo hay Herrera para rato en la U".