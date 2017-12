El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, expresó "sus más sentidas disculpas a la sociedad" luego del incidente que protagonizó el 24 de diciembre, en el cual se vio envuelto en una polémica con efectivos de la Policía en Casilda.

"Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre, a la salida del casamiento de mi hija en Casilda", comenzó el ex DT de la "Roja" a través de un comunicado publicado por la AFA.

"El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias. Entiendo que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas", prosiguió Sampaoli.

"Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda. Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana", continuó.

"El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo", terminó Sampaoli.

El entrenador se enfrascó en una polémica discusión con un inspector de vialidad en Casilda, quien controló el vehículo en el que se trasladaba junto a otras seis personas.