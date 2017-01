Jorge Sampaoli: Me gustaría entrenar a Lionel Messi, pero hay cosas inalcanzables

El ex seleccionador de Chile Jorge Sampaoli brindó una conferencia de prensa en España de cara al partido que su club, Sevilla, disputará este fin de semana frente a Osasuna, clave para seguir arriba en la tabla de posiciones de la liga española.

El casildense con respecto a la posibilidad de entrenar a FC Barcelona en el futuro, declaró que "no quiero hablar de eso porque sería una falta de respeto a Sevilla ya que tengo dos años de contrato y pienso únicamente en este club", aunque añadió que "entrenar a (Lionel) Messi me gustaría, pero hay cosas inalcanzables".

"Pude hacerlo (como seleccionador argentino), pero tenía un compromiso con Sevilla. Estamos contentos. Estoy feliz aquí, no me ilusiono con nada que no sea este club", agregó.

Sampaoli está pasando por un excelente presente con Sevilla, ya que va segundo en la lucha por la liga española que aún domina Real Madrid, pero el triunfo ante los "merengues" los dejó escoltas a un punto de los líderes.