Jorge Sampaoli ofreció disculpas tras incidente en Casilda

El diario trasandino La Capital publicó que el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, ofreció disculpas a las autoridades municipales de Casilda a causa del polémico incidente que vivió con unos inspectores que realizaron un control al vehículo en el que se trasladaba el sábado por la noche.

"El auto en el que viajaba el entrenador era conducido por una mujer que dio negativo en el test -de alcoholemia-, pero por la excesiva cantidad de pasajeros, el inspector solicitó que algunos de los ocupantes sigan el trayecto caminando las tres cuadras que quedaban hasta el hotel", de acuerdo al relato del incidente.

"En ese contexto, el entrenador se sacó, maltrató al inspector y fue retirado por sus amigos. Ayer llamó para pedir disculpas", indicó la publicación trasandina.

Fiel a lo relatado por Federico Censi, secretario de prevención de Casilda, "Sampaoli no intentó coimear a nadie -como se dijo en algún medio-, solamente sucedió este enojo, tampoco se le realizó control de alcoholemia ya que no correspondía porque no venía manejando, tuvo este altercado y se retiró del lugar".

"Ayer a la tarde -lunes- me llamó a mi celular personal, me ofreció disculpas, y me dijo que estaba arrepentido por su reacción. Además señaló que está muy bien lo que hacemos y que por favor le transmita esto al inspector y a los demás trabajadores", cerró Censi.