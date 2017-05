Sampaoli sobre la selección argentina: No voy a reconocer algo que no existe

Jorge Sampaoli, entrenador de Sevilla, evitó hablar de su posible marcha para dirigir a la selección argentina, aseguró que no va a reconocer algo que no existe, porque solo "lo oficial es lo que existe", y declaró que su contrato tiene "muchas aristas".

Después de perder 4-1 en el "Santiago Bernabéu" frente a Real Madrid, el técnico argentino lamentó la derrota y, al ser preguntado por su marcha del equipo andaluz para entrenar a la selección de su país, evitó pronunciarse sobre si el partido frente a Osasuna será el último que dirija a Sevilla.

"No voy a reconocer algo que no existe. No existe nada a nivel oficial. Lo oficial es lo que existe, lo demás es tema de contratos y el mío tiene muchas aristas. Yo no sé las conversaciones que hay entre el club y la selección que merezcan explicar algo que no existe", dijo Sampaoli.