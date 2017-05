Comentarista brasileño criticó duramente a Jorge Valdivia: Es un impostor

El reconocido periodista deportivo brasileño Paulo César Vasconcellos criticó con dureza al volante chileno Jorge Valdivia y calificó como "un desperdicio" el interés que tiene Santos FC en contar con sus servicios.

"Es un impostor que de vez en cuando da un dribling por acá. Es un tipo de jugador que no consigo ver en ningún club en mi concepto de fútbol. En buena, no es profesional", dijo durante un debate en SportTV.

"¿Qué va a sumar en la cancha? Engaña bien al hincha, porque en un momento pasará el balón entre las piernas del rival o le hará un sombrero. Después de un tiempo con Sampaoli dejó de ser titular en la selección de Chile, por la forma en que Sampaoli piensa el fútbol", agregó.

Otro que apuntó a Valdivia fue Rafael Rezende, quien sostuvo que "entrega muy poco, hasta en continuidad, constancia. Está más fuera de la cancha de lo que puede jugar. Además, tiene una postura muy fuerte a favor de Palmeiras".

Martín Fernández, por su parte, señaló que Valdivia "juega cuando quiere", mientras Ricardo Rocha estuvo a favor del jugador, pero fue sensato al señalar que en el último periodo en Brasil estuvo mucho tiempo lesionado.

"Me gusta técnicamente, es un buen jugador. Ahora, es aquel jugador del cual siempre voy a esperar más, y no lo da, no tiene esa respuesta en el campo. El no consigue continuidad. Cuántos años estuvo en Palmeiras, en los útlimos dos años creo que prácticamente no jugó", terminó.