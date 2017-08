Hijo de Jorge Valdivia perdió la esperanza de ver a su papá de vuelta en la selección

El hijo menor de Jorge Valdivia, también llamado Jorge, visitó un programa del Canal del Fútbol y contó que ya perdió la esperanza de ver a su papá de regreso en la selección chilena, dedicando además palabras al DT de la Roja, Juan Antonio Pizzi.

"Si ya lo echaron, no creo que lo vayan a llamar de nuevo. No me gustaría ni un poquito que volviera a la selección", declaró el heredero del "Mago" en "Todos Juegan".

"Pizzi es el peor", remató Jorge Valdivia junior.