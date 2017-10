Bayern Munich chocará con Borussia Dortmund en octavos de final de la Copa de Alemania

Bayern Munich, elenco donde milita el chileno Arturo Vidal, conoció este domingo su rival en los octavos de final de la Copa de Alemania, donde enfrentará a su clásico rival, Borussia Dortmund.

El sorteo deparó que los bávaros enfrentaran a los amarillos en la ronda que se jugará entre el martes 19 y el miércoles 20 de diciembre.

En tanto, Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz chocará con Borussia Mönchengladbach en calidad de visita en el torneo.

Revisa a continuación los cruces de octavos de final de la Copa de Alemania.

- Mainz 05 vs. Stuttgart.

- Nuremberg vs. Wolfsburgo.

- Bayern Munich (Arturo Vidal) vs. Borussia Dortmund.

- Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt.

- Werder Bremen vs. Friburgo.

- Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz).

- Paderborn vs. Ingolstadt 04.

- Schalke 04 vs. Colonia.