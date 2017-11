En Alemania aseguran que Bayern Munich reactivó su interés por Alexis Sánchez

Parece un hecho que el delantero chileno Alexis Sánchez no seguirá en Arsenal FC tras la expiración de su contrato en junio de 2018, razón por la que comienza a reactivarse el interés de parte de varios de los clubes más importantes del mundo, uno de ellos: Bayern Munich.

Según anunció este jueves el corresponsal de la cadena ESPN en Munich, Mark Lovell, el club que ahora dirige el experimentado entrenador Jupp Heynckes "buscará tener otro crack firmando a Alexis Sánchez en enero".

Considerando que el contrato termina a mediadios de 2018, el equipo donde milita el volante nacional Arturo Vidal deberá llegar a un acuerdo económico con el equipo de Londres para poder obtener su carta en enero, aunque deberá pujar contra Manchester City, otro de los clubes que quiere al chileno.

El interés del caudro "bávaro" por Sánchez no es nuevo, aunque el alto valor del atacante terminó con las intenciones del club de contratarlo, tal como lo manifestó en junio pasado el presidente del equipo, Uli Hoeness, quien aseguró al medio alemán Kicker que "no podemos construir un equipo gastando 100 millones por un delantero de 29 o 30 años".

