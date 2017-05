La efusiva celebración de Bayern Munich y Arturo Vidal tras el término de la Bundesliga

FC Bayern Munich celebró este sábado, tras golear por 4-1 a Friburgo con golazo del chileno Arturo Vidal incluido, su quinto título consecutivo en la Bundesliga alemana y el 27° de su historia.

Los festejos comenzaron sobre la cancha del Allianz Arena para luego trasladarse a las calles de Munich, donde una multitud de fanáticos festejo junto al equipo.

Revisa como fueron los festejos:

This Bundesliga is for you. We'll work for it to be the first of many. Thank you all for your support. #MiaSanMia @FCBayern pic.twitter.com/19aopCAWu8