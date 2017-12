Los principales elencos del fútbol europeo se alinearon a los festejos navideños y mediante redes sociales dedicaron saludos a sus millones de seguidores en el mundo.

Revisa cada uno los mensajes junto a Cooperativa.cl

🎄⚽🌟 @MarceloM12: “Feliz Navidad en compañía de vuestros seres queridos”#HalaMadrid | #RealMadrid pic.twitter.com/KzcNVjTAty

Merry Christmas and a happy new year, Juan and all! #MUFCxmas pic.twitter.com/MNGY0L3J4e

As it's Christmas Eve, we revisit our recent festive School surprise with @Phil_Coutinho, @Alex_OxChambo and Roberto Firmino. 😮🎄



Full video 👉 https://t.co/DmIlR5hb8q pic.twitter.com/xs7M54mp4I