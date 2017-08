Ex campeón del mundo sub 20 con Messi fichó en equipo de la cuarta división argentina

Gustavo Oberman, ex campeón del mundo sub 20 en 2005 junto a Lionel Messi en la selección argentina, fichó en Argentino de Quilmes, elenco que milita en la Primera C de su país (cuarta división).

En diálogo con el diario Olé, Oberman comentó que su fichaje por Argentino se debió a que "luego de varios meses de inactividad necesitaba sentirme contenido y no tan exigido desde el primer momento. Acá encontré eso y saben lo que les puedo dar. Además, es un club al que siempre que podía iba a ver. Sueño con conseguir el ascenso en mi ciudad".

Oberman, que viene de jugar en la Superliga de India, comentó que su experiencia en oriente fue "positiva. En lo futbolístico quizás no fue tan bueno porque no clasificamos a las finales, pero en lo humano fue realmente enriquecedor. Entrené con Eidur Gudjohnssen (ex Barcelona), jugué con Mohamed Sissoko (Liverpool y Juventus) y me enfrenté a tipos como Diego Forlán y Florent Malouda, que a pesar de la edad hacían la diferencia".

Oberman tuvo pasos por Argentinos Juniors y River Plate, e incluso dejó en la banca a Messi en el estreno de Argentina en el Mundial sub 20 de 2005 en Holanda. También jugó en Chile, vistiendo la camiseta de San Marcos de Arica en 2015.