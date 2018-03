Futbolista ecuatoriano de Independiente acusó discriminación en Argentina

Fernando Gaibor, volante ecuatoriano, ha vivido un complicado proceso de adaptación en su nueva casa deportiva Independiende de Avellaneda, a la que llegó a fines de enero y por la que se comprometió durante cinco temporadas.

El hombre que tiene el título del fichaje más caro en la historia del club rojo (4,2 millones de dólares por el 70 por ciento del pase) acusó ataques de discriminación que, según él, han mermado el rendimiento que antes se le aplaudió en Emelec.

"Traté de mantener lo sucedido en la interna. Pasé momentos muy feos y el técnico lo manifestó por el tema de la influencia que tiene esto en mi adaptación. Trato de enfocarme en jugar que es lo que vine a hacer, pero lamentablemente cosas como éstas influyen", dijo el ecuatoriano en su relato a Sportia de TyC Sports.

"Fui a la concesionaria de la esquina del Hotel Scala (en Buenos Aires), pregunté los precios de los autos y me dijeron que solamente podía verlo si tenía la plata para comprarlo en el momento", recordó, como uno de los hechos que lo afectaron.

Tras aclarar que no tenía problemas en hablar sobre el tema porque intenta superar "con trabajo a estas cosas", Gaibor dio cuenta de una vivencia más traumática, cuando en un control policial fue apuntado con un arma.

"El taxista que me llevaba ( a casa) era hincha del club y veníamos conversando tranquilos. Cuando llegamos al peaje nos hicieron bajar y nadie sabía que pasaba. Tenía a un policía apuntándome con un arma, me gritó, me abrió la puerta y me hizo ponerme contra el taxi", acusó.

Entonces, Gaibor intentó explicar que era jugador de fútbol.

"Me puse nervioso porque me estaba apuntando y en esos momentos cualquier cosa puede pasar. Me confundieron y no me dejaron hablar. Me preguntaron muchas cosas y el señor del taxi les dijo que yo era jugador de Independiente", remató.