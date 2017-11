Paulo Díaz reconoció que recibió escupos e insultos por ser chileno en Argentina

El defensor nacional Paulo Díaz, que milita en San Lorenzo de Almagro, reconoció este jueves que recibió escupos e insultos por la eliminación de Chile en el camino al Mundial de Rusia 2018 en el último encuentro del "Ciclón" en la Superliga Argentina, ante Temperley.

En diálogo con Fox Sports, Díaz reconoció que lo insultan en algunas canchas por lo sucedido con la Roja en Clasificatorias, pero que "es parte del fútbol. Lo que más me molestó es que me escupieron pero las puteadas están en todas las canchas. En el día a día nada, tengo una relación normal (con los argentinos)".

En cuanto a su opción de jugar como defensor central, su posición natural, en vez de lateral derecho (donde lo han utilizado en San Lorenzo), el jugador fue sincero: "Es lo que siempre he pedido pero no se me ha dado, estoy a disponibilidad del técnico".

