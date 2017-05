San Lorenzo cayó ante Aldosivi y complicó sus opciones al título en Argentina

San Lorenzo de Almagro complicó este domingo sus opciones en la lucha por el título en Argentina, ya que cayó como local 0-1 ante Aldosivi y no recortó distancias con el líder Boca Juniors, que está seis puntos arriba, faltando cinco fechas para el final.

Los "cuervos", que no contaron con el chileno Paulo Díaz, jugaron con una mixtura entre titulares y suplentes, estrategia que no resultó, ya que no pudieron remontar el gol que anotó Alan Alegre para el modesto visitante.

La situación del "Ciclón" en la tabla, además, no es segura, ya que River Plate, que tiene 45 puntos, juega este lunes ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y además tiene un partido pendiente, por lo que tiene más opciones de desplazarlo en la lucha contra los "Xeneizes".

El próximo compromiso de San Lorenzo será el próximo domingo ante Racing en Avellaneda.