Sebastián Beccacece: Me equivocaré cien veces más, pero volveré al replanteo

Sebastián Beccacece, ex entrenador de Universidad de Chile y actual director técnico de Defensa y Justicia, equipo que lucha por salvarse del descenso en Argentina, entregó una entrevista al diario Clarín, en donde el ex ayudante de Jorge Sampaoli contó sobre su salida del club universitario.

"A lo mejor la derrota no es tan traumática como nos enseñan y forma parte de un aprendizaje. Cuando uno más aprende es del fracaso. Duele tanto... ¿Pero quién quiere vivir del dolor?", mencionó el técnico argentino.

"Me equivocaré cien veces más, pero volveré al replanteo, a trabajar eso dejando que las cosas fluyan", añadió.

El trasandino además se refirió a lo diferente que es el fútbol argentino a lo que es el campeonato chileno.

"En Chile perdía un clásico y pateaba una heladerita. Mi hija, a la que siempre le digo que no es lo más importante ganar sino disfrutar el camino, me dijo 'Vos no sabés perder'", explicó.

"Acá hay una pasión desmedida. Muchos viven según el resultado, totalmente exaltados porque se ganó o totalmente deprimidos porque se perdió. Y te van empujando a eso. A mí me cuesta mucho trabajar el aspecto de no ganar", agregó con respecto al fútbol que se juega al otro lado de la cordillera.

"El tiempo me enseñó que uno puede expresar lo que siente sin tener la obsesión de cambiarle la forma de pensar al otro. Al contrario, hay escuchar al otro y ver qué se le puede sacar", concluyó.

Beccacece finalizó su paso por Universidad de Chile con cinco victorias, nueve empates y diez derrotas. En noviembre llegó a Defensa y Justicia, en los cuatro partidos en que ha estado al mando del club trasandino, ha conseguido nueve puntos de 12 posibles, ubicándose a tres unidades de la zona de clasificación a copas.