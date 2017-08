Esteban Pavez se ganó particular apodo por su buen comienzo en el fútbol brasileño

El rendimiento mostrado por el volante chileno Esteban Pavez en sus primeros partidos con Atlético Paranaense en el fútbol brasileño ya es destacado por los hinchas quienes comenzaron a decirle "camisinha" por la seguridad que le da al mediocampo.

Aunque al leerlo en portugués no quiere decir mucho, lo cierto es que al ser traducido al español el sobrenombre toma sentido: preservativo.

Este particular elogio el ex Colo Colo se lo ganó debido a que desde su llegada su equipo repuntó y ya lleva tres victorias consecutivas, la última de ellas como visitante ante el último campeón: Palmeiras.

Por su parte el técnico Fabiano Soares tiene claro el aporte del chileno sobre el que apuntó: "Nos ha dado equilibrio en el mediocampo y tranquilidad para cuando aparezca la oportunidad, concretarla. Es un gran jugador, es como un entrenador dentro de la cancha".

Revisa los elogios de los hinchas:

Esteban Pavez in Atletico Paranaense so far...



3 games

3 wins

0 conceded

270 minutes pic.twitter.com/p9vVTnY5o0