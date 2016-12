Sebastián Abreu se comparó con Pablo Picasso al ser presentado en Bangu

El experimentado delantero uruguayo Sebastián Abreu fue presentado este martes como refuerzo del equipo brasileño Bangu Atlético Clube que disputa la Primera División del Campeonato Carioca y durante una charla con los medios se comparó con Pablo Picasso.

El charrúa fue consultado sobre su recordada manera de ejecutar los lanzamientos penales, con un picotón, y comentó que de momento no lo volverá a hacer, con una divertida analogía que involucró al pintor español.

"La 'picada' quedó en el recuerdo. Picassso cuando hizo su mejor obra no la volvió a hacer, la 'picada' también quedó en el recuerdo, no la vamos a quemar, pero que los arqueros no se confíen, porque puede volver", señaló.

Abreu fichó en el conjunto brasileño tras coronarse campeón en Santa Tecla de El Salvador, donde llegó después de un largo recorrido por elencos como Defensor Sporting, San Lorenzo, La Coruña, Gremio, Tecos, Nacional, América, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beitar, Real Sociedad, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas y Sol de América.