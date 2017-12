Teófilo Gutiérrez negó las acusaciones de intentar seducir a las esposas de dos compañeros

El colombiano Teófilo Gutiérrez decidió dar su parecer tras las acusaciones que recaen en su contra por intentar seducir a las esposas de sus compañeros Roberto Ovelar (ex U. Católica) y James Sánchez en Junior de Barranquilla.

En su tradicional entrega de juguetes en el humilde barrio La Chinita de Barranquilla, donde él creció, Gutiérrez expresó que "mi comportamiento siempre ha sido leal, mi familia me conoce, lo mismo mis amigos. Quiero ser respetuoso".

Al ex delantero de River Plate se le apunta de intentar entrometerse en la relación del paraguayo Ovelar con su esposa Gladys Ortega, quienes migraron a Bogotá, donde Ovelar fichó en Millonarios. Luego se apuntó que cortejó a Karina Cruz, quien está casada con el volante que aún se mantiene en Junior.

"Siempre me he manejado como soy, no tengo dos personalidades; sólo una. En este tema quiero ser cuidadoso, sabiendo que he hecho las cosas bien", sentenció Gutiérrez sobre el caso.