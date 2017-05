10 inolvidables semifinales del último tiempo en la Liga de Campeones

Este martes arrancan las semifinales de la Liga de Campeones de Europa con el cruce en el "Santiago Bernabéu" entre Real Madrid y Atlético de Madrid, un clásico que por tener esa condición le da un condimento especial a la serie.

Ese no es el único ingrediente de esta llave, pues se trata de una reedición de la última final de la Champions League, por lo que se espera que se trate de una serie para el recuerdo.

Por su parte, el miércoles AS Mónaco recibirá a Juventus buscando su segunda final en el torneo ante un equipo que ya ha tenido el honor de levantar dos veces la codiciada "Orejona".

Debido a esto, en Cooperativa decidimos elaborar un listado con 10 semifinales que han marcado el útimo tiempo del torneo más importante de Europa a nivel de clubes.

1. Bayern Munich vs. Barcelona, 2012-2013

Unas de las semifinales más recordadas en el último tiempo. Bayern Munich pasó a la final del certamen después de vencer en el duelo de ida en Alemania 4-0 a FC Barcelona y 3-0 en su visita a la ciudad española.

2. Barcelona vs. Chelsea, 2011-2012

Los londinenses consiguieron la mínima ventaja en casa, pero el duelo en el Camp Nou terminó igualado en el global. Por lo que tenían que definir en el tiempo extra. Allí fue como todo parecía inclinarse para los locales, pero los goles de Ramires y Fernando Torres acabaron con la esperanza "culé"

3. Real Madrid vs. Barcelona, 2010-2011

El último clásico español que se jugó en esta instancia. Los "catalanes" al mando de Josep Guardiola desplegaron gran fútbol en su visita al Estadio "Santiago Bernabéu", donde vencieron 2-0 y en casa igualaron 1-1. Es muy recordado por la tarjeta roja que recibió Pepe tras una falsa infracción sobre Dani Alves

4. AC Milan vs. Inter, 2002-2003.

Los "lombardos" lograron alcanzar la final de Champions League, que luego ganarían, tras un 0-0 de la ida en el clásico de Milán y un empate 1-1 en la revancha que le significó avanzar gracias a una anotación de visitante convertida por el ucraniano Andriy Shevchenko.

5. Chelsea vs. Barcelona, 2008-2009

En el duelo de ida jugado en Barcelona, los "culé" no pudieron demostrar su superioridad e igualaron 0-0, pero en el cotejo de vuelta en Stamford Bridge, los locales doblegaron hasta el último minuto a su símil. Un gol de Andrés Iniesta en el último minuto sentenció la semifinal para los catalanes. El juego terminó con polémica tras una mano en el área que el juez no sancionó pero el ex jugador de Chelsea, Michael Ballack persiguió al árbitro cuestionándole la jugada.

6. Manchester United vs. Barcelona, 2007-2008

Una cerrada semifinal donde el duelo de ida finalizó igualado 0-0, pero en el cotejo de vuelta jugado en Old Trafford los "Diablos Rojos" accedieron a la final con el gran tanto de Paul Scholes, para terminar alzando el trofeo después de vencer a Chelsea.

7. Chelsea vs. Liverpool, 2006-2007

La final inglesa entre "reds" y "blues" se definió desde el punto de penal, tras la paridad 1-1 en los dos encuentro. Los dirigidos por Rafael Benítez superaron 4-1 desde los doce pasos a un elenco londineses adiestrado por José Mourinho que no pudo acceder a la final.

8. Arsenal vs. Villareal, 2005-2006

La semifinal fue histórica para los españoles dirigidos por Manuel Pellegrini que por primera vez llegaban a esta instancia. En los "Gunners" jugaba el francés Thierry Henry y en el "submarino amarillo" estaba el argentino Juan Román Riquelme. El duelo de ida finalizó 1-0 a favor de los londineses. Es recordada por el penal fallado por Riquelme en los últimos minutos que pudo darle la chance de jugar el tiempo extra.

9. AC MIlan vs. PSV Eindhoven

Esta vez lo italianos adiestrados por Carlo Ancelotti llegaban como favoritos después de vencer en casa 2-0 a los holandeses. En el duelo de vuelta todo iba viento en popa para el PSV pero un gol de Massimo Ambrosini sepultó la esperanza por el gol de visitante. A pesar que el resultado finalizó 3-3, los "rossoneros" accedieron a la final.

10. Borussia Dortmund vs. Real Madrid, 2012-2013.

El polaco Robert Lewandowski tuvo una actuación descomunal al anotar los cuatro goles contra el equipo "merengue" que dirigía José Mourino en la ida de aquellas semifinales. El 2-0 de Real Madrid en la revancha no le alcanzó para hacer la hazaña.