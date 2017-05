Cristiano e Higuaín encabezaron el "Equipo Fantasía" de la semana en la Champions

Los delanteros Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo, de Juventus y Real Madrid respectivamente, encabezan el "Equipo Fantasía" de esta semana en la Champions League, luego de sus grandes presentaciones en los partidos de ida de semifinales.

El portugués encabezó la victoria 3-0 de los "merengues" sobre Atlético de Madrid en el "Santiago Bernabéu", con tres anotaciones, que le permitieron terminar con un promedio de 14 para formar parte de la ofensiva de este "equipo ideal".

El argentino, en tanto, clavó los dos goles en el 2-0 de la "Juve" sobre AS Mónaco y quedó con un promedio de 10. El ataque lo completa Karim Benzema, también del Real. Otro que destaca es el lateral de los "bianconeros", Daniel Alves, con 12 de promedio.

El "Equipo Fantasía" está conformado de la siguiente manera: Gianluigi Buffon (con un promedio de 8); Daniel Alves (12), Sergio Ramos (6), Andrea Barzagli (6), Marcelo y Varane (6, empataron en el promedio general), Alex Sandro (6): Casemiro (6), Miralem Pjanic (3); Benzema (5), Higuaín (10) y Ronaldo (14).

Este es el "Equipo Fantasía":

Introducing the #UCL Fantasy Team of the Week 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4gmp5nMZsb