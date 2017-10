La agenda de la cuarta fecha de la fase grupal de la Champions League

Esta semana vuelve la acción de la fase de grupos de la Champions League, donde se disputará la cuarta fecha que puede marcar los destinos de los 32 equipos que buscan los 16 boletos a octavos de final del torneo.

El chileno Arturo Vidal tendrá un duro desafío este martes en la Liga de Campeones, cuando Bayern Munich visite a Celtic en Escocia.

Los equipos de Gary Medel y Claudio Bravo también tendrán acción este miércoles, cuando Besiktas visite a Mónaco y Manchester City juege ante Napoli en Italia.

Revisa todos los duelos de esta nueva semana de Champions League a continuación.

Champions League - Cuarta fecha

Martes 31 de octubre

Grupo A

Basilea (SUI) vs. CSKA Moscú (RUS). 16:45 horas

Manchester United (ING) vs. Benfica (POR). 16:45 horas

Grupo B

Celtic (ESC) vs. Bayern Munich (ALE). 16:45 horas

París Saint-Germain (FRA) vs. Anderlecht (BEL). 16:45 horas

Grupo C

Atlético de Madrid (ESP) vs. Qarabag (AZE). 16:45 horas

AS Roma (ITA) vs. Chelsea (ING). 16:45 horas

Grupo D

Olympiacos (GRE) vs. FC Barcelona (ESP). 16:45 horas

Sporting de Lisboa (POR) vs. Juventus (ITA). 16:45 horas

Miércoles 1 de noviembre

Grupo E

Liverpool (ING) vs. Maribor (ESL). 16:45 horas

Sevilla (ESP) vs. Spartak Moscú (RUS). 16:45 horas

Grupo F

Shakhtar Donetsk (UCR) vs. Feyenoord (HOL). 16:45 horas

Napoli (ITA) vs. Manchester City (ING). 16:45 horas

Grupo G

Besiktas (TUR) vs. AS Mónaco (FRA). 14:00 horas

FC Porto (POR) vs. RB Leipzig (ALE). 16:45 horas

Grupo H

Tottenham Hotspur (ING) vs. Real Madrid (ESP). 16:45 horas

Borussia Dortmund (ALE) vs. Apoel Nicosia (CHI). 16:45 horas