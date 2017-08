La programación de la ronda previa a la fase grupal de la Champions League

Esta semana inicia la última ronda de clasificación a la fase grupal de la Liga de Campeones y 20 equipos lo darán todo para tomar un cupo en dicha zona.

La acción inicia este miércoles a partir de las 13:00 horas (16:00 GMT) y se extenderá hasta el miércoles con cinco duelos en simultáneo a las 15:45 hotas (16:45 GMT).

Las vueltas tendrán lugar una semana después, entre el 22 y 23 de agosto.

Revisa la programación de todos los duelos:

Martes 15 de agosto

Warabag vs. Kobenhavn, 13:00 horas. Estadio de Baku.

Sporting CP vs. Steaua de Bucarest, 15:45 horas. Estadio "José Alvalade, Lisboa.

Hoffenheim vs. Liverpool, 15:45 horas. Rhein Neckar Arena, Sinsheim.

Young Boys vs. CSKA Moscú, 15:45 horas. Stade de Suisse, Berne.

APOEL vs. Slavia Praha, 15:45 horas. GSP, Nicosia.

Miércoles 16 de agosto

Napoli vs. Nice, 15:45 horas. Stadio San Paolo, Nápoles.

Istanbul Basaksehir vs. Sevilla, 15:45 horas. Fatih Terim Stadyumu, Estanbul.

Beer-Sheva vs. Maribor, 15:45 horas. Turner Stadium, Beer Sheva

Celtic vs. Astana, 15:45 horas. Celtic Park, Glasgow.

Olympiacos vs. Rijeka, 15:45 horas. Stadio "Georgios Karaiskakis", Piraeus.