Los equipos clasificados a la Liga de Campeones 2017-2018

Este domingo terminó la Serie A y con ello se definieron los equipos italianos que acompañarán a Juventus, el campeón, a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa, que ya tiene casi en su totalidad a sus competidores para la siguiente temporada.

La edición 63 del torneo, el más importante del viejo continente, cuenta ya con 76 de los 79 equipos que participarán desde la primera ronda pre-clasificatoria, ya que aún no definen los torneos en Polonia, Grecia y Moldavia.

Según el coeficiente de competiciones de la UEFA, España, Alemania e Inglaterra tienen derecho a contar con cuatro clasificados. No obstante, los ingleses tendrán un quinto equipo en el certamen, ya que Manchester United ganó se derecho al coronarse en la Europa League.

Cabe señalar que, de momento, y antes de que ocurran movimientos en el mercado de pases, solo dos chilenos serán parte de la Champions: Arturo Vidal en Bayern Munich y Claudio Bravo en Manchester City.

Alexis Sánchez, habitual en los últimos años, no estará en la competencia debido a que Arsenal no clasificó y jugará la Europa League, aunque todo puede cambiar si es que el chileno cambia de aires y se va a Juventus, PSG, Bayern o Manchester City, clubes que si buscarán la "orejona".

Los clasificados a la Champions League 2017-18

Fase de Grupos

Real Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Bayern Munich (ALE), RB Leipzig (ALE), Borussia Dortmund (ALE), Chelsea (ING), Tottenham (ING), Manchester City (ING), Juventus (ITA), Roma (ITA), Benfica (POR), Porto (POR), Monaco (FRA), París Saint-Germain (FRA), Spartak Moscow (RUS), Shakhtar Donetsk (UCR), Anderletch (BEL), Feyenoord (HOL), Besiktas (TUR), Basilea (SUI), Manchester United (Campeón Europa League).

Pre-clasificados a la fase de grupos

Sevilla (ESP), Hoffenheim (ALE), Liverpool (ING), Napoli (ITA), Sporting de Lisboa (POR).

Tercera ronda clasificatoria

Olympiacos (GRE), Niza (FRA), CSKA Moscú (RUS), Dinamo de Kiev (UCR), Club Brujas (BEL), Ajax (HOL), Istambul FK (TUR), Young Boys (SUI), Viktoria Plzen (CHE), Slavia Praga (CHE), Steaua Bucarest (RUM), FC Viitorul (RUM) y el segundo lugar en la liga griega.

Segunda ronda clasificatoria

Red Bull Salzburgo (AUT), Rijeka (CRO), APOEL (CHI), Bate Borisov (BIE), Malmo FF (SUE), Rosenborg (NOR), Hapoel Be'er Sheva (ISR), Copenhagen (DIN), Celtic (ESC), Qarabag (AZE), Partizan (SER), Astana (KAZ), Ludogorets (BUL), Maribor (SVL), Zilina (SVK), Honved (HUN), FH (ICE), Samtredia (GEO), IFK Mariehamm (FIN), Zrinjski Mostar (BIH), Kukesi (ALB), Vardar (MAC), Dundalk (IRL), Spartaks Jurmala (LET), F91 Dudelange (LUX), Buducnost Podgorica (MON), Zalgiris Vilnius (LIT), el campeón de Polonia y el campeón de Moldavia.

Primera ronda clasificatoria

Linfield (NIR), FCI Tailinn (EST), Alashker (ARM), Vikingur Gota (FAR), Hibernians (MAL), The New Saints (WAL), Europa FC (GIB), FC Santa Coloma (AND), La Fiorita (SMA), Trepca'89 (KOS).