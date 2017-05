Philipp Lahm defendió a Guardiola por antigua caída de Bayern ante Real Madrid

El capitán de Bayern Munich, Philipp Lahm, defendió al técnico catalán Josep Guardiola al revelar que tuvo poca incidencia en la caída 4-0 que sufrió el equipo alemán en la Champions League 2013-2014 ante Real Madrid, que dejó a los bávaros eliminados en semifinales.

"Guardiola nos llamó a seis de nosotros antes del partido y nos preguntó cómo queríamos jugar. En ese momento, Pep era de la opinión de que el jugador tenía que sentirse cómodo, así que decidimos jugar de la forma que el equipo quería", contó el jugador en entrevista con el medio Die Ziet.

"Después del partido se interpretó como que su sistema no había funcionado. En realidad no era su sistema. Todo el mundo puede ver que ése no es el estilo de juego de Pep. Probablemente nunca más volverá a hacer eso", explicó.

Luego de esa caída Guardiola recibió innumerables críticas, por caer como local y quedar sin chances de disputar el título del certamen de clubes más importante de Europa.

De acuerdo a la publicación, los jugadores que eligieron el sistema fueron además de Lahm, Manuel Neuer, Arjen Robben, Franck Ribery, Tony Kroos y Bastian Schweinsteiger.