Real Madrid derribó a Atlético de Madrid bajo el influjo goleador de Cristiano Ronaldo

Real Madrid dio un paso importante a la final de la Champions League, tras vencer por 3-0 a Atlético de Madrid en la ida de semifinales del torneo continental, disputado en el Estadio "Santiago Bernabéu".

En una nueva edición del derbi madrileño, el equipo "merengue" contó con un inspirado Cristiano Ronaldo, quien se despachó una tripleta para darle la victoria al cuadro de Zinedine Zidane, ante un irreconocible equipo "colchonero".

El duelo comenzó de la mejor manera para los dueños de casa, debido a que C. Ronaldo (9') aprovechó un disparo desviado de Casemiro para cabecear sin marca y anotar el 1-0. Los fanáticos visitantes pedían posición de adelanto del portugués, quien parecía estar volviendo de un offside, pero en la jugada anterior no participó activamente.

El cuadro local tuvo varias ocasiones de gol en la primera parte, pero el guardameta Jan Oblak se recuperó de la apertura de la cuenta y evitó un golazo de cabeza de Raphael Varane y luego un disparo mordido de Karim Benzema.

A pesar de estar abajo en el marcador, Atlético poco hizo para salir al ataque en búsqueda de la igualdad. Solo una vez hicieron trabajar a Keylor Navas, cuando Kevin Gameiro desaprovechó un mano a mano al intentar pasar al portero costarricense, quien se quedó con el esférico.

Cristiano sentenció el duelo en el final

La segunda parte fue muy reñida y con pocas ocasiones de gol. Los de Simeone controlaron los embates "merengues", pero los locales tampoco tuvieron complicaciones por parte de los "colchoneros".

Tras dos tibios intentos de media distancia de los forasteros, por parte de Koke Resurrección y Yannick Carrasco, Zidane mandó a la cancha a Marco Asensio, quien terminó revolucionando el encuentro.

El propio Asensio inició un ataque por la izquierda, centró para Benzema, pero el esférico rebotó en un defensa de Atlético. La pelota le cayó a C. Ronaldo (73'), quien con una volea potente no tuvo misericordia ante Oblak y anotó el 2-0.

El segundo gol fue la lápida para Atlético, que simplemente no se pudo recuperar a pesar de intentar buscar el descuento. Tras un gran contragolpe, Lucas Vázquez se la cedió a Ronaldo (85') y este, con toda calma, definió con simpleza y sentenció el 3-0.

De esta manera, Cristiano Ronaldo alcanzó 103 goles en Champions League y le sacó nueve tantos de ventaja a Lionel Messi, que se estancó en 94 celebraciones. Además, el portugués superó a Atlético de Madrid en goles en el torneo continental, porque los "colchoneros" solo llevan 100.

Pitazo final y Real Madrid tiene un pie en Cardiff para jugar la final de la Liga de Campeones. Esto lo debe ratificar el próximo miércoles 10 de mayo, cuando visiten a Atlético de Madrid en el Estadio "Vicente Calderón" por la vuelta de esta serie.

Ficha del partido

Real Madrid (3): Keylor Navas; Dani Carvajal (46' Nacho Fernández), Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo; Casemiro; Toni Kroos, Luka Modric; Isco Alarcón (67' Marco Asensio), Karim Benzema (77' Lucas Vázquez), Cristiano Ronaldo. DT: Zinedine Zidane.

Atlético de Madrid (0): Jan Oblak; Lucas Hernández, Stefan Savic, Diego Godín, Filipe Luis; Gabi Fernández, Saúl Ñíguez (57' Nicolás Gaitán), Koke Resurreción, Yannick Carrasco (67' Angel Correa); Kevin Gameiro (57' Fernando Torres), Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Goles: 1-0: 9' C. Ronaldo (RM); 2-0: 73' C. Ronaldo (RM); 3-0: 85' C. Ronaldo (RM).

Amonestados: Isco (RM); Koke, Saúl y Savic (ATM).

Expulsados: No hubo.

Arbitro: Martin Atkinson (ING).

Estadio: "Santiago Bernabéu", Madrid (ESP).