Real Madrid quiere dejar en el camino a Atlético de Madrid para volver a la final de la Champions

Real Madrid buscará este miércoles volver a la final de la Champions League para intentar revalidar la corona obtenida la temporada pasada, pero para lograrlo debe cerrar su llave ante Atlético de Madrid cuando jueguen el duelo de vuelta de semifinales, desde las 15:45 horas (18:45 GMT).

En la ida, el elenco "merengue" se impuso en el "Santiago Bernabéu" por 3-0, gracias a una gran actuación goleadora de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó los 400 goles con la camiseta del Real en aquella jornada, por lo que tienen una buena ventaja para su visita a la cancha "colchonera".

En el conjunto rojiblanco, el argentino Diego Simeone propondrá su once típico de los últimos tiempos, con sólo una duda en su ataque: Kevin Gameiro o Fernando Torres. Uno de los dos acompañará en la delantera a Antoine Griezmann, por el que pasan muchas de las opciones del equipo de acercarse o lograr la remontada.

Simeone consideró en conferencia de prensa que "hay que defender bien para estar muchos más minutos dentro del partido y todo lo que sea defender bien y estar dentro del partido nos va a dar opciones para ir minuto a minuto, segundo a segundo, en busca de lo que queremos, que es pasar la eliminatoria".

La alineación de Atlético para este miércoles es: Jan Oblak; Juanfran, Stefan Savic, Diego Godín, Filipe Luis; Yannick Carrasco, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección; Griezmann y Gameiro o Torres.

Por su parte, el equipo de Zinedine Zidane quiere entrar a la historia y convertirse en el primer club que reedita título en la Liga de Campeones (sin contar los ganadores de la extinta Copa de Europa).

El equipo "merengue" quiere extender una línea positiva ante un rival al que le tiene tomada la mano en Europa. Ya derrotaron a Atlético en dos de las tres últimas finales de la Champions y los eliminaron en una tercera edición, lo representa un pasado glorioso que Zinedine Zidane aparta de la mente de sus jugadores.

"Nosotros siempre tenemos que demostrar. Hemos ganado dos finales pero eso es del pasado, no podemos pensar en estas cosas ahora. Es un partido distinto y ellos tienen sus armas, nosotros las nuestras y vamos a intentar mostrar lo que estamos haciendo. Que hayas ganado dos finales no te asegura pasar, si pensamos eso nos equivocamos", fue lo que dijo el ex volante francés.

La oncena de Real para este duelo es: Keylor Navas; Nacho Fernández, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco Alarcón; Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

El árbitro turco Cuneyt Cakir será el encargado de impartir justicia en el Estadio "Vicente Calderón", pitando el inicio del encuentro a las 15:45 horas (18:45 GMT). Podrás seguir este encuentro en nuestro Marcador Virtual o por la Señal 2 de Cooperativa.cl.