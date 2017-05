Sami Khedira aseguró que jugará la final contra Real Madrid pese a su lesión

El mediocampista alemán de Juventus Sami Khedira informó este jueves que la lesión sufrida el pasado martes no es grave y que está "muy ansioso" por jugar la final de la Liga de Campeones contra Real Madrid en Cardiff (Gales).

Khedira, ex jugador del club "merengue", se retiró lesionado en la semifinal de vuelta contra AS Mónaco tras un problema muscular en el muslo izquierdo, pero tranquilizó a sus aficionados mediante un mensaje en las redes sociales.

"Buenas noticias. (Mi lesión) no es nada serio, necesitaré descansar por los próximos dos días, pero después podré ayudar al equipo en los partidos decisivos de la temporada", escribió.

El alemán, que es un titular fijo del técnico Massimiliano Allegri, podrá enfrentar sin problemas a Real Madrid, el equipo en el que estuvo cinco temporadas y con el que fue campeón de Europa en 2014.

"Aún estoy emocionado por haber llegado a la final de la Liga de Campeones y especialmente por cómo hemos jugado. Estoy muy ansioso por medirme con Real Madrid en la gran final de Cardiff", publicó.

No está claro si el futbolista "bianconero" se recuperará a tiempo para el próximo partido liguero contra AS Roma, que se disputará el domingo y en el que Juventus podría conquistar matemáticamente su sexto título consecutivo.

Khedira sí estará disponible para la final de la Copa Italia, el 17 de mayo contra Lazio, y para la ya citada final europea contra Real Madrid, el 3 de junio.

