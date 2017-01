DT de Valencia: Fabián Orellana es un futbolista versátil

El técnico de Valencia CF, Salvador González, más conocido como Voro, destacó las características del chileno Fabián Orellana, quien aparece ligado a su club tras ser apartado de Celta de Vigo por diferencias con Eduardo Berizzo.

"Es un futbolista que te puede dar cosas, es versátil y puede jugar en distintos sitios del ataque", señaló el estratego del equipo "che", que aún no tiene del todo claro si el nacional formará parte de su plantel.

"Nosotros también tenemos jugadores en esas posiciones. No sabemos cómo va a quedar la plantilla pero tengo claro que los que están aquí son los que están y cuento con ellos", agregó Voro.

Orellana está muy cerca de convertirse en jugador del cuadro de Mestalla, pues de acuerdo al sitio DeporteValenciano, "no es nada descartable que la entidad de Peter Lim termine cerrando el fichaje del media punta internacional chileno por esos dos millones de euros que desde Galicia se dan como cantidad a pagar al Celta".

En otro medio de la comunidad Valenciana, PlazaDeportiva, se señala que el conjunto "che" no "pierde de vista a Fabian Orellana. El futbolista chileno, apartado en el Celta de Vigo por Eduardo Berizzo todavía no ha decidido su futuro que pasa por dejar el club vigués en este mercado invernal".

Sin embargo, la publicación afirma que en la escuadra gallega "conscientes del potencial de Orellana, prefieren traspasarlo fuera de España" y es por ello que Trabzonspor de Turquía ya empezó las averiguaciones, "pero la postura del futbolista es totalmente opuesta y no tiene intención de dejar España".

Más elogios a Orellana

Un jugador de Valencia que elogió a Orellana fue Santi Mina, quien fue su compañero en el cuadro viguense, y señaló que si el chileno llega al conjunto blanquinegro, lo hará con muchas ganas.

"Conozco a Fabián de hace unos años, he jugado dos o tres años con él en Celta y la verdad que es un grandísimo jugador. No sé como está su situación, no he hablado con él ni nada pero la verdad que si llega seguro que vendrá con todas las ganas del mundo", afirmó a SuperDeporte.

"Tenemos que centrarnos en los que estamos ahora, en seguir compitiendo partido a partido. Vamos el lunes a Las Palmas a intentar sacar los tres puntos y si lo conseguimos estaremos muy contentos", cerró.