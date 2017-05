Eduardo Berizzo: Que Real Madrid se juegue la Liga es una anécdota

Eduardo Berizzo, entrenador de Celta de Vigo, eludió hablar de la posibilidad de que su equipo esté incentivado por FC Barcelona porque "está prohibido", y afirmó que el choque de este miércoles es tan importante para Real Madrid como para su equipo, que necesita romper la racha de cinco derrotas consecutivas que encadena en la Liga.

"Está prohibido realizar comentarios sobre eso, no sólo el acto de primar -incentivar- sino también referirse a situaciones así", comentó el técnico argentino.

"Que Real Madrid se juegue la Liga es un anécdota o un dato añadido al partido", insistió Berizzo, quien no cree que su equipo esté adulterando la competición por jugar este miércoles con los titulares, cuando el 5 de febrero, día que se tenía que disputar el partido, tenía previsto efectuar muchas rotaciones por la proximidad del partido de semifinales de la Copa del Rey.

"Uno reacciona a lo que va pasando, no hago nada que -no- tenga que ver con elegir a los once mejores futbolistas para enfrentar un partido como el que vamos a disputar ante Real Madrid", apuntó.

En este sentido, subrayó que en el partido "hay mucho en juego, no sólo para el Real Madrid", por eso avanzó que saldrán a ganar para dedicarle un triunfo a su afición: "El partido es de una importancia enorme, no sólo por el rival al que nos vamos a enfrentar sino por nuestro momento. Nuestra realidad no es buena y tiene que cambiar".

Por último, Berizzo no quiso profundizar sobre las negociaciones que inició con el club para renovar su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio: "Está en proceso, sin novedades que contar. No creo que ningún aficionado esté preocupado por mi futuro, ahora lo que importa es el partido contra el Real Madrid".

Celta, de Pablo Hernández y Celta de Vigo, jugará el miércoles ante Real Madrid, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio de Balaídos.