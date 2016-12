Un hacker llenó con tuits de contenido sexual la cuenta de Samir Nasri, quien ofreció disculpas

El francés Samir Nasri se vio obligado a ofrecer disculpas a sus seguidores en las redes sociales después que un hacker pirateara su cuenta de Twitter y publicara en ella mensajes de contenido sexual.

Todo comenzó después de un viaje a Los Angeles en el que el pupilo de Jorge Sampaoli en Sevilla acudió a una clínica para hacerse un tratamiento.

La cuenta de ese establecimiento, DripDoctors, publicó que se le facilitó una enfermera a domicilio que le administró vitaminas para "mantenerle hidratado y en buena salud durante toda su larga temporada con el Sevilla", y acompañó el mensaje de una foto de Nasri con la encargada.

"También me proporcionaste un servicio sexual completo justo después. Así que chicos, asegúrense de pedir este servicio. Esa puta viene y folla la misma noche", se leyó en la cuenta del jugador después.

Los mensajes fueron borrados posteriormente, pero los pantallazos recogidos por los medios de comunicación permiten leer que, según ese falso relato, su novia Anara estaba con él cuando reservó ese tratamiento pero había salido de la habitación cuando llegó la enfermera.

"Esta chica me pidió mi número para salir conmigo esa noche. Ella continuó dándome luego un servicio completo en mi habitación de hotel así que duplicó sus servicios", añade uno de los tuits hackeados.

"Mi cuenta fue pirateada, perdón por lo que ha pasado antes", indicó en Twitter el jugador, que firmó su contrato con el club andaluz el pasado 31 de agosto

My account got hacked sorry about what happen earlier