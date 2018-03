La fantasía sexual que un futbolista francés le cumplió a Pamela Anderson

The Grosby Group

La ex "Conejita" Playboy Pamela Anderson reveló que el futbolista francés Adil Rami, de Olympique Marsella, le cumplió una fantasía sexual luego del inicio de su romance que se remonta a junio del 2017.

De acuerdo a lo que contó la otrora "Guardianes de la Bahía", su deseo fue que el ex Sevilla y AC Milan le cocinara "vestido de doncella sexy".

"Vivo mi sueño. Tienes que ser muy valiente y disfrutar cosas. El disfraz surgió después de ser mi novio. Es fantástico. Lo quiero, por supuesto. Probablemente no debería estar hablando de esto. Soy tan mala, no tengo filtro", señaló Anderson a canal ITV.

Pamela incluso reveló sus planes a futuro con Rami: "Quiero casarme otra vez en la vida. Pero ya me he casado muchas veces. Me preocupo por él y nos llevamos bien. Eso es lo importante. Quién sabe cuánto va a durar, hay que disfrutar la vida", declaró.