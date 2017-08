Presidente de París Saint-Germain: Para nosotros, el fichaje de Neymar no es caro

El presidente de París Saint-Germain, Nasser al Khelaifi, aseguró que el fichaje de Neymar, por el que pagaron 222 millones de euros a FC Barcelona, "no es muy caro" porque revalorizará al club y al jugador.

"Hoy puede parecer caro, pero no en dos años. Para nosotros no es un fichaje caro, vamos a ganar más de lo que pagamos por él. Este es un proyecto conjunto, el de unir la marca PSG con la marca Neymar", dijo el presidente durante la rueda de prensa de presentación del jugador en París.

Agregó que "no hay otro Neymar en el mundo. Estoy seguro que en dos o tres años su valor se multiplicará, al menos por dos. El es el mejor jugador del mundo, es un ídolo para el mundo entero. Nosotros siempre soñamos con tenerlo".

Además, Al Khelaifi aprovechó la oportunidad para mencionar que Neymar no llegó al club francés por dinero, sino por el proyecto deportivo que representa el club.

"Vino por la motivación y porque cree en el proyecto. Podría ganar en otros lugares más de lo que le vamos a pagar. Neymar ama el fútbol y los desafíos, por eso vino", señaló el principal responsable del club que no confirmó la cifra de 30 millones de euros netos anuales de salario que desvela la prensa.

El presidente de PSG, que no quiso desvelar si Neymar será el último fichaje de la temporada, señaló que "nuestra ambición es ganar la Liga de Campeones, siempre lo ha sido. Pero no podemos asegurar que la vayamos a ganar este año, no vamos a poner a la plantilla esa presión suplementaria. Pero es seguro que vamos a trabajar con ese objetivo", indicó.

Finalmente, al ser consultado si el club trasgredió las reglas del 'juego limpio' financiero de la UEFA, el cual limita las inversiones exteriores en los clubes, aseguró que la operación fue bajo el marco legal.

"Si alguien está preocupado por el 'fair play' que se tome un café y se calme. En el club hay muchas personas trabajando día y noche para analizar las normas de la UEFA y no vamos a saltárnoslas", dijo.

Cabe mencionar que el presidente del PSG informó que el fichaje de Neymar ha tenido ya un impacto en el valor del club, pues antes de la operación costaba 1.000 millones, pero ahora su valor alcanzó los 1.500 millones.