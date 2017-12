10 grandes goles de Harry Kane, máximo artillero del mundo en el 2017

El inglés Harry Kane se transformó en el máximo goleador del mundo en el 2017, superando a Lionel Messi, luego de marcar tres conquistas en la victoria de Tottenham Hotspur por 5-2 sobre Southampton del recién pasado martes.

Al partido que abrió el "Boxing Day" de la Premier League, el artillero de los llegó con 53 goles, uno menos que los que firmó el argentino en el año, y con su excelente presentación quedó al tope de la tabla.

No es menor lo realizado por el jugador inglés, pues desde 2009, cuando fue David Villa, no había otro goleador del mundo en un año calendario que no fuera Messi o el portugués Cristiano Ronaldo.

Por esto, en Cooperativa.cl te mostramos 10 de los 56 goles de Harry Kane durante este 2017.

1- Por Tottenham a Everton.

2- Por Totenham a Real Madrid.

3- Por Tottenham a Borussia Dortmund.

4- Por Tottenham a West Bromwich.

5- Por Tottenham a Chelsea.

6- Por Tottenham a Stoke City.

7- Por Inglaterra a Escocia.

8- Por Tottenham a Huddersfield.

9- Por Tottenham a Borussia Dortmund.

10- Por Inglaterra a Eslovenia.