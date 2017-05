A futbolista de Hull City le contaron vía twitter de su desvinculación

Como poco profesional fue catalogada la forma en la que se le informó a Alex Bruce de su despido. El futbolista inglés, que militaba en el descendido Hull City, se enteró mediante Twitter que no seguía más.

"Gracias por hacérmelo saber, les deseo lo mejor", comentó el defensor en respuesta a la publicación del equipo en la red social, donde daba cuenta de los "cortados" para la siguiente temporada.

Ironizando con la situación, Motherwell de Escocia informó de un "acuerdo de nueve años" con el jugador y añadieron: "Lo sentimos, nosotros también nos olvidamos de decírtelo".

📑 | Alex Bruce heads a list of players who will leave @HullCity once their contracts expire at the end of June https://t.co/GpE0NYf4E0 pic.twitter.com/9WpdRPmGut — Hull City (@HullCity) 24 de mayo de 2017

Thanks for letting me know!! All the best 👍🏼 https://t.co/1NhM6aUvls — Alex Bruce (@AlexBruce84) 24 de mayo de 2017

We're pleased to announce the signing of @AlexBruce84 on a 9-year deal 🤣😜 Sorry, we also forgot to tell you Alex!! 😝😇https://t.co/Y5RS303BTe — Motherwell FC (@MotherwellFC) 24 de mayo de 2017