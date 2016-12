Agenda Internacional: Arsenal y Manchester City tratan de recortar distancias en la Premier League

La mayoría de los torneos en el orbe están en receso por las fiestas de fin de año. No obstante, en Inglaterra la acción continúa, y los equipos de Alexis Sánchez y Claudio Bravo tratarán de recortar distancias con el líder Chelsea este lunes 26 de diciembre, cuando Arsenal y Manchester City, respectivamente, jueguen por la fecha 18 de la Premier League.

Revisa la agenda de los seleccionados nacionales y el resto de duelos de la liga inglesa junto a Cooperativa.cl.

Lunes 26 de diciembre

Watford vs. Crystal Palace. 09:30 horas

Arsenal (Alexis Sánchez) vs. West Bromwich Albion. 12:00 horas.

Burnley vs. Middlesbrough. 12:00 horas.

Chelsea vs. Bournemouth. 12:00 horas.

Leicester City vs. Everton. 12:00 horas.

Manchester United vs. Sunderland. 12:00 horas.

Swansea vs. West Ham United. 12:00 horas

Hull City vs. Manchester City (Claudio Bravo). 14:15 horas.

Martes 27 de diciembre

Liverpool vs. Stoke City. 14:15 horas.

Miércoles 28 de diciembre

Southampton vs. Tottenham Hotspur. 16:45 horas.