Arsenal contrató a jugador semiprofesional que trabajaba en fábrica de automóviles

Arsenal anunció este martes la contratación de Cohen Bramall, joven lateral izquierdo procedente desde Hednesford Town, club semiprofesional de la séptima división y que complementaba el fútbol con un trabajo como operario en una planta de producción de la empresa de automóviles Bentley, en Inglaterra.

En diálogo con la cadena BBC, el jugador confesó que fue despedido de Bentley el 20 de diciembre y "mi representante Lee Payne, me llamó el miércoles para decirme que tenía una prueba con Arsenal. No me lo podía creer".

El futbolista de 20 años manifestó que "no me puedo creer que esté aquí. Es increíble, una locura, un sueño hecho realidad", acerca de su llegada al cuadro de Londres.

En cambio, el técnico Arsene Wegner destacó las características de la nueva incorporación de los londinenses, asegurando que "es un jugador joven, prometedor, que tiene poca experiencia al más alto nivel, pero ingredientes fantásticos".

Bramall llegó a Arsenal a cambio de 40.000 euros e inicialmente pasará a formar parte del equipo sub 23 que posee el elenco donde milita Alexis Sánchez.