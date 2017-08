Arsene Wenger reiteró que Alexis Sánchez no se irá de Arsenal

Un confiando y desafiante Arsene Wenger volvió a decir que Alexis Sánchez no dejará Arsenal, faltando poco más de dos semanas para que se cierre el libro de pases en el fútbol europeo.

En una entrevista exclusiva con beIN Sports, el técnico francés aseguró que espera que el chileno esté en el equipo después del 31 de agosto, fecha límite que tiene Alexis para dejar Londres y recalar en otro equipo.

Wenger, al ser consultado sobre la decisión del club de retener a sus jugadores valiosos, argumentó que "parece inusual para la prensa que, a veces, los clubes quieran que los contratos sean respetados. A mí me parece lógico. Si yo firmo un contrato, lo respetaré".

Alexis Sánchez, de 28 años, es la figura del cuadro londinense y sus principales pretendientes son Manchester City y París Saint-Germain.

Arsenal, en tanto, espera que la estrella de La Roja renueve con el equipo, ya que solo le queda un año de contrato. De no aceptar, Alexis podrá negociar como libre en la próxima temporada.

