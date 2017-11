Cesc Fábregas despreció a fanática que le propuso pasar una noche de pasión

A sus 30 años, el español Cesc Fábregas tiene una carrera brillante en el fútbol europeo. Después de brillar en Arsenal y Barcelona, el mediocampista ofensivo juega en Chelsea.

En sus redes sociales, recibe cientos de mensajes por día de sus seguidores. Una de ellas le propuso pasar una noche de pasión en su cuenta de Twitter, sin demasiado pudor en su teclado.

"Sería increíble pasar esta noche contigo ¿Qué te parece?", fue la osada proposición de la usuaria @iinegan7 en Twitter.

El futbolista utilizó la misma vía para dar una respuesta muy romántica: "No, gracias. Mi mujer está a millas de cualquier otra". Esta gran réplica tuvo más de 9.000 retuits y más de 16 mil likes.

No thank you. My wife is miles ahead of anyone 😉 https://t.co/ykl1cQIbSD