En Londres dicen que Arsenal está peleando la Premier gracias a Alexis

El penal de Alexis Sánchez ante Burnley provocó que nuevamente los medios se rindieran ante el talento del chileno asegurando que sin el seleccionado nacional, Arsenal no estaría dando pelea en la Premier League.

"Sin Sánchez, Arsenal no estaría peleando esta Premier. Hay un montón de razones por las que Arsenal no debería haber ganado este partido. Pero lo hizo, gracias a Sánchez", comenta The Guardian.

Mientras que The Independent alabó la confianza del nacido en Tocopilla para patear el penal en el séptimo minuto de descuento.

"Sánchez aterrorizó a la defensa de Burnley y su penal para ganar el juego fue un ejemplo de su confianza y compostura. Verdaderamente sublime", comentó.

Mientras que The Mirror instó a los dirigentes de Arsenal a la renovación del chileno.

"Los dueños del club deben hacer todo lo posible para mantenerlo. Sánchez cumple y hace su parte, ahora los hinchas esperan que los propietarios hagan lo suyo", exigió.